Bühnenshow

Genießen Sie eine interaktive Show, bei der Ihr Publikum Teil des Ganzen und der ganze Raum zur Bühne wird. Egal, ob 50 oder 500 Zuschauer. Fab Fox bietet Ihren Gästen von der Bühne aus ein Programm, das sie so schnell nicht vergessen werden. Erleben Sie moderne und junge Zauberei und werden ein Teil seiner innovativen magischen Show, in der Geldscheine in Zitronen auftauchen oder Bowlingkugeln aus Blöcken fallen.